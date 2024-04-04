Минтруд предложил давать маткапитал детям-сиротам из новых регионов

Минтруд подготовил соответствующий проект федерального закона. Согласно документу, дети из новых регионов, потерявшие родителей до 30 сентября 2022 года, будут иметь право на получение материнского капитала.

Ведомство предложило распространить меру на Донецкую и Луганскую республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

В ходе прямой линии 4 апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил о намерении ввести в республике региональный маткапитал при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка. Сумма выплаты составит 200 тысяч рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

