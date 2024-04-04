Минтруд предложил давать маткапитал детям-сиротам из новых регионов

Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением давать материнский капитал детям-сиротам из новых регионов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Госдуму внесли законопроект об увеличении маткапитала до 1 миллиона рублей

Минтруд подготовил соответствующий проект федерального закона. Согласно документу, дети из новых регионов, потерявшие родителей до 30 сентября 2022 года, будут иметь право на получение материнского капитала.

Ведомство предложило распространить меру на Донецкую и Луганскую республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

В ходе прямой линии 4 апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил о намерении ввести в республике региональный маткапитал при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка. Сумма выплаты составит 200 тысяч рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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