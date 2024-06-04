Львова-Белова: Иностранцам запретят усыновлять российских детей
4 июня 202403:31
В ближайшее время иностранным гражданам запретят усыновлять российских детей, следует из доклада о работе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
По ее словам, к полному прекращению иностранного усыновления детей из России приведут складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с Западом.
Ранее Минпросвещения предложило отложить законопроект о запрете иностранцам усыновлять российских детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru