Львова-Белова: Иностранцам запретят усыновлять российских детей

В ближайшее время иностранным гражданам запретят усыновлять российских детей, следует из доклада о работе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В Госдуме решили запретить Италии и Франции усыновлять детей из России

По ее словам, к полному прекращению иностранного усыновления детей из России приведут складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с Западом.

Ранее Минпросвещения предложило отложить законопроект о запрете иностранцам усыновлять российских детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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