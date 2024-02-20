Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы у иноагентов
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, вводящий запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иноагентов.
В пресс-службе нижней палаты парламента указали, что авторами документа стали 395 депутатов, в ходе голосования его поддержали 396 парламентариев.
Обсуждаемый законопроект предполагает распространение запрета на любые платформы, в том числе сайты, блоги и соцсети. При этом, предлагается запретить также рекламу ресурсов самих иноагентов.
«За нарушение запрета будет грозить наказание до двух лет лишения свободы», — заключил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в Госдуме заявили, что в 2023 году рекламу своих товаров и услуг у иноагентов разместили более 200 российских физлиц и юрлиц, При этом многие из иноагентов не скрывают, что передают средства ВСУ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru