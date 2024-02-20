Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы у иноагентов

В пресс-службе нижней палаты парламента указали, что авторами документа стали 395 депутатов, в ходе голосования его поддержали 396 парламентариев.

Обсуждаемый законопроект предполагает распространение запрета на любые платформы, в том числе сайты, блоги и соцсети. При этом, предлагается запретить также рекламу ресурсов самих иноагентов.

«За нарушение запрета будет грозить наказание до двух лет лишения свободы», — заключил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в Госдуме заявили, что в 2023 году рекламу своих товаров и услуг у иноагентов разместили более 200 российских физлиц и юрлиц, При этом многие из иноагентов не скрывают, что передают средства ВСУ, сообщает RT.

