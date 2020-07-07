Госдума одобрила законопроект о штрафах за хамство чиновников

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Как заявили в пресс-службе нижней палаты, также предлагается скорректировать понятие оскорбления, которое в КоАП определяется как «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Предполагается дополнить формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».

Согласно тексту законопроекта, оскорбление, совершенное чиновником, влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до двух лет.