Госдума одобрила законопроект о штрафах за хамство чиновников
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Как заявили в пресс-службе нижней палаты, также предлагается скорректировать понятие оскорбления, которое в КоАП определяется как «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».
Предполагается дополнить формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».
Согласно тексту законопроекта, оскорбление, совершенное чиновником, влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до двух лет.
Ранее в беседе с НСН политтехнолог Марат Баширов поддержал предложение наказывать госслужащих за оскорбление граждан, подчеркнув, что работающие за зарплату из бюджета люди должны обладать навыками социального общения. Кроме того, по мнению Баширова, чиновникам не стоит рассчитывать на то, что при переходе с госслужбы в бизнес об их профессиональной биографии забудут: после штрафа или дисквалификации им будет очень сложно «отмыть» свою репутацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru