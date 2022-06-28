Госдума одобрила законопроект о праве собственности на навоз

Депутаты Госдумы приняли во втором и в третьем чтениях законопроект, согласно которому продукты жизнедеятельности животных будут считаться побочными продуктами животноводства, призванными повышать плодородие сельхозземель, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Заместитель председателя думского комитета по аграрным вопросам Надежда Школкина отметила, что подобные нормы, признающие навоз органическим удобрением, давно и успешно применяются в других странах.

«Отныне продукты жизнедеятельности животных не считаются отходами животноводства в случае их переработки и использования в сельскохозяйственном производстве», — подчеркнула депутат.

Согласно принятым поправкам, на навоз можно будет оформить право собственности, после чего продать или купить. В случае ненадлежащего использования собственнику будет грозить штраф. Отходами навоз или помёт будут считаться в случае нарушений требований госконтроля.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать автомобили российского производства, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоЗаконопроектПоправки Госдума
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