Госдума одобрила законопроект о праве собственности на навоз

Заместитель председателя думского комитета по аграрным вопросам Надежда Школкина отметила, что подобные нормы, признающие навоз органическим удобрением, давно и успешно применяются в других странах.

«Отныне продукты жизнедеятельности животных не считаются отходами животноводства в случае их переработки и использования в сельскохозяйственном производстве», — подчеркнула депутат.

Согласно принятым поправкам, на навоз можно будет оформить право собственности, после чего продать или купить. В случае ненадлежащего использования собственнику будет грозить штраф. Отходами навоз или помёт будут считаться в случае нарушений требований госконтроля.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать автомобили российского производства, сообщает RT.

