Госдума одобрила законопроект о праве собственности на навоз
Депутаты Госдумы приняли во втором и в третьем чтениях законопроект, согласно которому продукты жизнедеятельности животных будут считаться побочными продуктами животноводства, призванными повышать плодородие сельхозземель, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Заместитель председателя думского комитета по аграрным вопросам Надежда Школкина отметила, что подобные нормы, признающие навоз органическим удобрением, давно и успешно применяются в других странах.
«Отныне продукты жизнедеятельности животных не считаются отходами животноводства в случае их переработки и использования в сельскохозяйственном производстве», — подчеркнула депутат.
Согласно принятым поправкам, на навоз можно будет оформить право собственности, после чего продать или купить. В случае ненадлежащего использования собственнику будет грозить штраф. Отходами навоз или помёт будут считаться в случае нарушений требований госконтроля.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать автомобили российского производства, сообщает RT.
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