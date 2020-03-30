Мишустин назвал самые пострадавшие от коронавируса отрасли экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал отрасли отечественной экономики, по которым сильнее всего ударила эпидемия коронавируса COVID-19.
Глава правительства отметил транспортную сферу, в том числе рынок авиаперевозок. Также пострадали сферы культуры и развлечений, спорта и физической культуры, туризма, гостиничного бизнеса, дополнительного образования, бытовых услуг.
Мишустин заявил, что эти отрасли получат поддержку от государства в рамках антикризисного плана правительства и мер по поддержке малого и среднего бизнеса.
Так, авиационная отрасль получить от государства полтора миллиарда рублей за вывоз россиян из стран, охваченным эпидемией.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил составить список отраслей отечественной экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, для оказания им поддержки.
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