Мишустин назвал самые пострадавшие от коронавируса отрасли экономики

Мишустин заявил, что эти отрасли получат поддержку от государства в рамках антикризисного плана правительства и мер по поддержке малого и среднего бизнеса.



Так, авиационная отрасль получить от государства полтора миллиарда рублей за вывоз россиян из стран, охваченным эпидемией.



Ранее президент РФ Владимир Путин поручил составить список отраслей отечественной экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, для оказания им поддержки.

