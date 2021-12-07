Полицейского, задержавшего стрелка в МФЦ, представят к награде
Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, задержавший стрелка в многофункциональном центре в Москве, представят к награде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, глава МВД Владимир Колокольцев внесет президенту РФ представление о награждении государственной наградой Домолаева. Волк отметила, что действия сотрудника полиции помогли избежать больших жертв.
Во вторник 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице после просьбы охранника надеть маску. В результате два человека были убиты, еще четыре – девочка и трое взрослых - ранены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- «Грудью закрыл от убийцы»: Собянин о задержании стрелка в московском МФЦ
- На российских границах ужесточили контроль из-за «омикрон»-штамма
- Роспотребнадзор сократил действие ПЦР-теста до 2 дней
- США убрали из проекта оборонного бюджета санкции против «Северного потока - 2»
- Полицейского, задержавшего стрелка в МФЦ, представят к награде
- Видеовстреча Байдена и Путина завершилась
- Лукашенко подписал указ о принятии в гражданство Белоруссии 448 украинцев
- Белоруссия наложит продовольственное эмбарго на страны, которые вводят санкции
- «На последнем издыхании»: Моргенштерна попросили спасти ФК «Уфа» от катастрофы
- Байден заявил о желании лично встретиться с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru