Полицейского, задержавшего стрелка в МФЦ, представят к награде

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, задержавший стрелка в многофункциональном центре в Москве, представят к награде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

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По ее словам, глава МВД Владимир Колокольцев внесет президенту РФ представление о награждении государственной наградой Домолаева. Волк отметила, что действия сотрудника полиции помогли избежать больших жертв.

Во вторник 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице после просьбы охранника надеть маску. В результате два человека были убиты, еще четыре – девочка и трое взрослых - ранены.

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ФОТО: скриншот видео МВД
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