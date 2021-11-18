«Надо было дать в лоб!» В профсоюзе полиции оценили наказание пробежавшему по машине ДПС блогеру
Игорь Суслов считает недостаточным наказание в 15 суток за демонстративную пробежку по автомобилю ДПС у стен Кремля.
Для пресечения хулиганского поведения сотрудник полиции имеет право применять спецсредства, заявил глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он заявил, что прыжки с горящим файером по автомобилю ДПС можно расценивать, как нападение на сотрудника полиции, угрожающее его жизни и здоровью.
«Видите, что дурачок бежит с файером – в принципе надо взять резиновую палку и дать ему в лоб! Потому что температура горения файера более 2000 градусов. При контакте может загореться одежда, а ожоги лица можно получить однозначно. И это можно считать как вооруженное нападение. Но законоприменительная практика постоянно ограничивает сотрудника полиции в возможности применения спецсредств и огнестрельного оружия. То есть сотрудник полиции лишний раз не выстрелит, чем потом будет сидеть в тюрьме», – объяснил глава профсоюза полиции по СВАО Москвы.
Ранее в четверг Тверским районным судом Москвы было вынесено постановление о признании 18-летнего блогера виновным в совершении административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство». Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Игорь Суслов добавил, что в деле блогера Дмитрия Разбакова можно усмотреть признаки уголовного правонарушения.
«В принципе, здесь можно усмотреть признаки хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, общеустановленных норм и всего прочего [Статья 213 УК РФ]. Тем более что это было сделано демонстративно, именно в отношении автомобиля ДПС. То есть, человек показал, что он пренебрегает сложившимися у нас понятиями и нормами», - уверен Игорь Суслов.
Профсоюзный деятель отметил, что в подобных делах следствие должно более тщательно подходить к расследованию и выяснять не только все детали происшествия, но и мотивы зачинщиков. По мнению Игоря Суслова, нужно чётко разграничивать глупость и спланированную акцию.
«Тут вопрос в том, была ли это глупость? Если это сделано в порыве, то можно говорить о мелком хулиганстве… Если он начал «хайповать», снимать на видео, зажёг файер, куда-то побежал, увидел машину и так далее. Другое дело, когда это спланированная и продуманная акция, с умыслом на совершение данного правонарушения. Если так, то это однозначно хулиганство», – считает Игорь Суслов.
Известно, что 18-летний житель города Чайковский Пермского края Дмитрий Разбаков, уже находясь в полицейском участке, записал видео с извинениями за свой поступок.
«Я, Разбаков Дмитрий Денисович, 13 ноября в центре Москвы пробежался с дымовой шашкой по машине ДПС, внутри [которой] был полицейский. Это было очень глупо. Такого больше не повторится», — пообещал юноша.
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