«Надо было дать в лоб!» В профсоюзе полиции оценили наказание пробежавшему по машине ДПС блогеру

Профсоюзный деятель отметил, что в подобных делах следствие должно более тщательно подходить к расследованию и выяснять не только все детали происшествия, но и мотивы зачинщиков. По мнению Игоря Суслова, нужно чётко разграничивать глупость и спланированную акцию.

«Тут вопрос в том, была ли это глупость? Если это сделано в порыве, то можно говорить о мелком хулиганстве… Если он начал «хайповать», снимать на видео, зажёг файер, куда-то побежал, увидел машину и так далее. Другое дело, когда это спланированная и продуманная акция, с умыслом на совершение данного правонарушения. Если так, то это однозначно хулиганство», – считает Игорь Суслов.

Известно, что 18-летний житель города Чайковский Пермского края Дмитрий Разбаков, уже находясь в полицейском участке, записал видео с извинениями за свой поступок.

«Я, Разбаков Дмитрий Денисович, 13 ноября в центре Москвы пробежался с дымовой шашкой по машине ДПС, внутри [которой] был полицейский. Это было очень глупо. Такого больше не повторится», — пообещал юноша.

