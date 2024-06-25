Госдума одобрила в первом чтении ограничение доступа к книгам иноагентов
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому Министерство культуры РФ получит право ограничивать в публичных библиотеках доступ к книгам авторов, признанных иноагентами, экстремистами или террористами.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, данные произведения будут выдаваться по особому порядку. Правила формирования перечня такой литературы будет определён в подзаконных актах.
«Эти книги... не будут на первых полках, чтобы не пропагандировать этого автора... Мы не изымаем книги, такую литературу мы будем относить на спецхранение», — указала депутат Госдумы Ольга Германова.
Отмечается, что законопроект затрагивает также фонды библиотек ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были сформированы до их вхождения в состав РФ.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил «Радиоточке НСН», что не следует изымать книги писателей-иноагентов, если в них нет ничего предосудительного, так как велик риск пойти по очень скользкой дороге цензурирования текстов, исходя из личности их авторов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: По ушедшему из России фастфуду скучают 37% граждан
- Госдума одобрила в первом чтении ограничение доступа к книгам иноагентов
- Ученые предупредили о приближении к Земле очередного «астероида-убийцы»
- ЕС официально объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении
- СМИ: В Кении восемь человек погибли в ходе протестов против повышения налогов
- Финская Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля
- Запущенный с Украины воздушный шар сбили над Ростовской областью
- Суд арестовал экс-главу Сергокалинского района Дагестана
- Первый завозной случай ботулизма зарегистрировали в Санкт-Петербурге
- РКН потребовал от Opera и Google усложнить доступ к данным об обходе блокировок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru