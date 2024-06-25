Госдума одобрила в первом чтении ограничение доступа к книгам иноагентов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому Министерство культуры РФ получит право ограничивать в публичных библиотеках доступ к книгам авторов, признанных иноагентами, экстремистами или террористами.

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Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, данные произведения будут выдаваться по особому порядку. Правила формирования перечня такой литературы будет определён в подзаконных актах.

«Эти книги... не будут на первых полках, чтобы не пропагандировать этого автора... Мы не изымаем книги, такую литературу мы будем относить на спецхранение», — указала депутат Госдумы Ольга Германова.

Отмечается, что законопроект затрагивает также фонды библиотек ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были сформированы до их вхождения в состав РФ.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил «Радиоточке НСН», что не следует изымать книги писателей-иноагентов, если в них нет ничего предосудительного, так как велик риск пойти по очень скользкой дороге цензурирования текстов, исходя из личности их авторов.

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