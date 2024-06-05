СМИ: В воронежском магазине иноагентом «признали» умершего японского писателя

Романы японского писателя Юкио Мисимы «Золотой храм» и «Исповедь маски» были помечены плашкой иноагента. Как пишет Telegram-канал «Осторожно новости», инцидент произошёл в книжном магазине сети «Читай-город» в Воронеже.

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В издательстве «Азбука-Аттикус» заявили, что причиной произошедшего является техническая ошибка «в конкретной торговой точке».

Юкио Мисима погиб в 1970 году после попытки организовать в Японии госпереворот. Его романы на русском языке печатаются в переводе Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов), чьё имя и должно было быть указано на плашке.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также о дискредитации ВС России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ВоронежИноагентыБорис АкунинКниги

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