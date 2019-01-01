Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП с жертвами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Как отмечает РИА Новости, в случае гибели одного человека документ предусматривает наказание сроком до 12 лет – вместо прежних семи. При гибели двух и более — до 15 лет лишения свободы (сейчас — до 9 лет).
Помимо этого, закон предусматривает ужесточение наказания за пьяные аварии в метрополитене, на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте, отмечает RT.
Между тем, ранее бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД Владимир Федоров в эфире НСН выразил сомнение в том, что эта мера избавит российские дороги от пьяных ДТП.
Как отмечает RT, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что фактически депутаты приравнивают наказание за пьяные ДТП к наказанию за умышленное убийство.
К слову, ранее в пресс-центре МВД России заявили, что к увеличению дорожно-трaнспортных происшествий в России могут привести дорожные знaки уменьшенных рaзмеров. Нaционaльный ГОСТ, рaзрешaющий устaнaвливaть в городaх такие дорожные знaки, начал действовать в России с 1 мaя.
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