Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП с жертвами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Как отмечает РИА Новости, в случае гибели одного человека документ предусматривает наказание сроком до 12 лет – вместо прежних семи. При гибели двух и более — до 15 лет лишения свободы (сейчас — до 9 лет).

Помимо этого, закон предусматривает ужесточение наказания за пьяные аварии в метрополитене, на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте, отмечает RT.