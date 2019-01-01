«Пьяное» ДТП приравняют к умышленному убийству. Есть ли нужда?

В 264 статью Уголовного кодекса документом предлагаются изменения, существенно увеличивающие сроки лишения свободы. Так, в случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека предлагается установить санкцию от 3 до 7 лет лишения свободы против нынешних четырех лет. Если ДТП, совершенное пьяным водителем, повлекло по неосторожности смерть человека, наказание предлагается от 5 до 12 лет лишения свободы (сейчас – от 2 до 7), в случае смерти двух или более лиц - от 8 до 15 лет против нынешней «вилки» от 4 до 9.

Логику инициативы, разработанной, кстати, представителями всех четырех парламентских фракций, объяснил спикер Госдумы:

«Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел. Справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству», - заявил Вячеслав Володин. По его словам, ежегодно более 4 000 человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 000 человек становятся инвалидами. «За пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город», - указал Володин. В свою очередь, один из авторов законопроекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что «действующие меры ответственности не сдерживают водителей от искушения сесть за руль, будучи нетрезвыми».

Правда, статистика говорит, что действующие меры все-таки сдерживают. По данным ГИБДД России, за первые три месяца этого года в стране произошло почти 31 500 серьёзных аварий. В них погибли 3 023 человека, 41 000 человек получили ранения. Эти показатели сопоставимы с прошлогодними. Вместе с тем, отмечается, что значительно уменьшилось количество ДТП по вине нетрезвых водителей. В январе – марте 2019 с участием людей в состоянии алкогольного опьянения произошло около 1 600 серьёзных ДТП, в которых погибли 352 человека. Прошлогодние показатели: 1 950 ДТП по вине пьяных водителей, 535 погибших в этих авариях.

Стало быть, количество людей, ставших в состоянии опьянения виновниками смертельных ДТП, снижается весьма существенно. Получается, что нынешняя максимальная планка в девять лет тюрьмы достаточна, а предлагаемая в пятнадцать лет – избыточна. Наказание, как известно, должно быть и соразмерным содеянному и неотвратимым. Но не направленным на истребление (а после 15 лет тюрьмы удастся ли начать жизнь заново?), пусть даже тех, кто повинен в гибели людей.



