Госдума одобрила увеличение налоговых вычетов на образование и лечение

Поправками предлагается увеличить сумму для получения налогового вычета по расходам на обучение ребёнка с 50 тысяч до 110 тысяч рублей, а по расходам на обучение взрослых, лечение (в том числе и членов семьи) и покупку лекарств - cо 120 тысяч до 150 тысяч рублей.

Кроме того, одобренный законопроект предполагает поправки в статью 257 части второй Налогового кодекса РФ,которые позволят снизить размер налогов при покупке отечественного оборудования.

«Такая мера позволит ускорить процессы импортозамещения и формирования технологического суверенитета страны в ключевых отраслях экономики», — добавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» разработали законопроект об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

