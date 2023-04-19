Госдума одобрила увеличение налоговых вычетов на образование и лечение
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий увеличении налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение и покупку лекарств, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Поправками предлагается увеличить сумму для получения налогового вычета по расходам на обучение ребёнка с 50 тысяч до 110 тысяч рублей, а по расходам на обучение взрослых, лечение (в том числе и членов семьи) и покупку лекарств - cо 120 тысяч до 150 тысяч рублей.
Кроме того, одобренный законопроект предполагает поправки в статью 257 части второй Налогового кодекса РФ,которые позволят снизить размер налогов при покупке отечественного оборудования.
«Такая мера позволит ускорить процессы импортозамещения и формирования технологического суверенитета страны в ключевых отраслях экономики», — добавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» разработали законопроект об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru