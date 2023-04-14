Для иностранных компаний введут налог на продажу бизнеса в России

Правительство создает условия, чтобы уход с российского рынка не был выгоден иностранным компаниям, объяснил глава ведомства. РФ заинтересована в присутствии зарубежного бизнеса, сказал министр.

Силуанов заявил, что Россия не препятствует выводу части дивидендов из страны. Правительственная комиссия регулярно рассматривает такие инициативы, добавил министр финансов.

В беседе с «Радиоточкой НСН» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев раскритиковал предложение о введении «военного налога». Парламентарий призвал ввести прогрессивную шкалу в отношении сверхдоходов.

