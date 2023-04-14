Для иностранных компаний введут налог на продажу бизнеса в России

Решившие продать российский бизнес зарубежные компании заплатят налог в размере 10%. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов: проект взноса с бизнеса в бюджет РФ представят в ближайшее время

Правительство создает условия, чтобы уход с российского рынка не был выгоден иностранным компаниям, объяснил глава ведомства. РФ заинтересована в присутствии зарубежного бизнеса, сказал министр.

Силуанов заявил, что Россия не препятствует выводу части дивидендов из страны. Правительственная комиссия регулярно рассматривает такие инициативы, добавил министр финансов.

В беседе с «Радиоточкой НСН» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев раскритиковал предложение о введении «военного налога». Парламентарий призвал ввести прогрессивную шкалу в отношении сверхдоходов.

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ФОТО: РИА Новости
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