Госдума одобрила свыше ста законопроектов Верховного суда

Выступая на приветственном заседании в преддверии 18-го Совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Дели он отметил, что 107 из этих инициатив были поддержаны парламентариями и в итоге стали законами.

Лебедев добавил, что за прошедшие три десятка лет Пленум ВС также принял более 400 постановлений по вопросам правоприменения, президиумом ВС были утверждены свыше 150 обзоров судебной практики.

Ранее Лебедев призвал чаще применять в отношении подозреваемых и обвиняемых меры пресечения, которые не связаны с арестом, сообщает RT.