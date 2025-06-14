Умерла театральный критик Ирина Мягкова
Театральный критик, театровед, переводчик и преподаватель Ирина Мягкова скончалась на 88 году жизни, сообщили в ГИТИСе.
Там отметили, что Мягкова была выдающимся знатоком литературы и театра Франции, а также замечательным переводчиком французской драматургии.
Мягкова преподавала в ГИТИСе с 1988 года по 1993 год. Она специализировалась на французском театре и современной отечественной сцене. Особые интерес у нее вызывали региональные театры, которые она часто посещала.
В 2014 году в «Новом литературном обозрении» вышла книга мемуарной прозы Ирины Мягковой под названием «Чужая девочка».
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