Авиакомпания «Победа» отменила рейсы в ОАЭ

В компании отметили, что рейсы с 14 по 17 июня будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре.

Ранее Организация гражданской авиации Ирана продлила закрытие воздушного пространства страны до 01:30 мск 15 июня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль дал старт операции «Восстающий лев», в рамках которой израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана.

