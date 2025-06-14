Россияне выбрали лучшие фильмы о пионерлагерях
«Мосфильм. Золотая коллекция» представил топ любимых фильмов россиян о пионерских лагерях. Исследование проводилось к 100-летию «Артека».
Лидером рейтинга стала сатирическая комедия Элема Климова «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». На второй строчке оказалась лирическая драма Сергея Соловьева «Сто дней после детства». Замыкает тройку лидеров комедия Владимира Аленикова «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».
В пятерку лидеров также попали социальная драма «Пацаны» Диныры Асановой и музыкальная картина Николая Александровича «Завтрак на траве».
Ранее глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил НСН, что онлайн-кинотеатры часто предлагают пользователям комплексные подписки и доступ к большему количеству фильмов и сериалов, однако некоторые зрители до сих пор мало знают об этом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru