Артистов Большого симфонического оркестра доставили в Тегеран

Артистов Большого симфонического оркестра доставили в Тегеран, сообщили в Минкультуры России.

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Оркестр был на гастролях в Иране. Их эвакуировали из Исфахана.

В ведомстве уточнили, что артисты находятся в безопасности.

Ранее из Ирана эвакуировали 56 россиян, среди которых оказался и режиссер Федор Бондарчук со своей съемочной группой. Всего планируется эвакуация 88 граждан России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЭвакуацияИран

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