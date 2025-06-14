Артистов Большого симфонического оркестра доставили в Тегеран

Оркестр был на гастролях в Иране. Их эвакуировали из Исфахана.

В ведомстве уточнили, что артисты находятся в безопасности.

Ранее из Ирана эвакуировали 56 россиян, среди которых оказался и режиссер Федор Бондарчук со своей съемочной группой. Всего планируется эвакуация 88 граждан России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

