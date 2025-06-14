Артистов Большого симфонического оркестра доставили в Тегеран
14 июня 202516:20
Артистов Большого симфонического оркестра доставили в Тегеран, сообщили в Минкультуры России.
Оркестр был на гастролях в Иране. Их эвакуировали из Исфахана.
В ведомстве уточнили, что артисты находятся в безопасности.
Ранее из Ирана эвакуировали 56 россиян, среди которых оказался и режиссер Федор Бондарчук со своей съемочной группой. Всего планируется эвакуация 88 граждан России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru