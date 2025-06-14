Иран готовится перекрыть Ормузский пролив
14 июня 202517:23
Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом заявил иранский депутат Эсмаил Косари.
Он находится между Оманом и Ираном и является важнейшими в мире «воротами» для транспортировки нефти.
Через пролив проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов.
Днем ранее иранские силы ПВО сбили несколько израильских истребителей и взяли в плен летчика одного из них, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru