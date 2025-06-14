Иран готовится перекрыть Ормузский пролив

Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом заявил иранский депутат Эсмаил Косари.

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Он находится между Оманом и Ираном и является важнейшими в мире «воротами» для транспортировки нефти.

Через пролив проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов.

Днем ранее иранские силы ПВО сбили несколько израильских истребителей и взяли в плен летчика одного из них, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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