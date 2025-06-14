Фильм «Евгений Телегин» выйдет в прокат ко дню рождения Пушкина и Цоя
В российский прокат выйдет фильм режиссера, писателя и художника Виктора Тихомирова «Евгений Телегин».
Релиз приурочен ко дню рождения Александра Пушкина и Виктора Цоя.
В своем фильме Тихомиров творчески переосмысляет сюжет классического романа Пушкина «Евгения Онегина». Действие романа перенесено в 1980-е, Евгений носит фамилию Телегин, Татьяна стала Сундуковой, лучший друг Евгения Владимир обрел фамилию Ленин, а место балерины Авдотьи Истоминой на авансцене занял Виктор Цой. Герои фильма танцуют на дискотеках, а не на балах и увлекаются рок-музыкой.
В съемках фильма приняли участие Юрий Гальцев, Евгений Ткачук, Любовь Толкалина, Юрий Кузнецов, Татьяна Колганова и другие.
Ранее стало известно, что креативный продюсер и режиссер Виктория Ариничева снимет большой документальный про основателя и фронтмена рок-группы «Три дня дождя» Глеба Викторова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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