Фильм «Евгений Телегин» выйдет в прокат ко дню рождения Пушкина и Цоя

Релиз приурочен ко дню рождения Александра Пушкина и Виктора Цоя.

В своем фильме Тихомиров творчески переосмысляет сюжет классического романа Пушкина «Евгения Онегина». Действие романа перенесено в 1980-е, Евгений носит фамилию Телегин, Татьяна стала Сундуковой, лучший друг Евгения Владимир обрел фамилию Ленин, а место балерины Авдотьи Истоминой на авансцене занял Виктор Цой. Герои фильма танцуют на дискотеках, а не на балах и увлекаются рок-музыкой.

В съемках фильма приняли участие Юрий Гальцев, Евгений Ткачук, Любовь Толкалина, Юрий Кузнецов, Татьяна Колганова и другие.

Ранее стало известно, что креативный продюсер и режиссер Виктория Ариничева снимет большой документальный про основателя и фронтмена рок-группы «Три дня дождя» Глеба Викторова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

