Ряд социальных выплат проиндексируют на уровень инфляции

Ряд социальных выплат в РФ проиндексируют на уровень инфляции 8,4%, начиная с февраля текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруд.

Среди таких выплат - материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам. В частности, размер маткапитала при рождении первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, при рождении второго - 693,1 тысячи рублей.

Как отметили в ведомстве, маткапитал впервые включен в списке пособий для индексации.

Также проиндексируются выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, пособия по беременности и родам.

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ТЕГИ:МаткапиталИнфляция
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