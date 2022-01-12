Ряд социальных выплат проиндексируют на уровень инфляции
Ряд социальных выплат в РФ проиндексируют на уровень инфляции 8,4%, начиная с февраля текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруд.
Среди таких выплат - материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам. В частности, размер маткапитала при рождении первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, при рождении второго - 693,1 тысячи рублей.
Как отметили в ведомстве, маткапитал впервые включен в списке пособий для индексации.
Также проиндексируются выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, пособия по беременности и родам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- Ряд социальных выплат проиндексируют на уровень инфляции
- Посол РФ в Великобритании заявил, что НАТО провоцирует Украину
- МИД РФ заявил об отсутствии общей повестки с НАТО
- Столичный «Локомотив» заменил нападающего
- Токаев: в трех областях Казахстана режим ЧП отменят с 13 января
- Футболист Юрий Жирков перешел в «Химки»
- Минстрой убрал «клетки» для подсудимых из залов суда
- Столтенберг заявил о готовности НАТО заново открыть дипмиссию в Москве
- Построенный с нуля ракетоносец Ту-160М совершил первый полет
- В Союзе пенсионеров одобрили решение проиндексировать пенсии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru