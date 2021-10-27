Правительство обсудит возможность выделения маткапитала отцам

Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрит вопрос о возможности расширения материнского капитала на многодетных отцов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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В правительстве уточнили, что будут обсуждаться изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Документ предполагает распространения выплат на мужчин, самостоятельно воспитывающих двух и более детей. При этом выплаты могут перейти отцу только в том случае, если мать детей погибла. Кроме того, будет рассмотрена возможность передачи маткапитала к детям, если их отец-одиночка также погибнет.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала расширение использования материнского капитала.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:РодителиМаткапитал
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