Правительство обсудит возможность выделения маткапитала отцам
Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрит вопрос о возможности расширения материнского капитала на многодетных отцов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
В правительстве уточнили, что будут обсуждаться изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Документ предполагает распространения выплат на мужчин, самостоятельно воспитывающих двух и более детей. При этом выплаты могут перейти отцу только в том случае, если мать детей погибла. Кроме того, будет рассмотрена возможность передачи маткапитала к детям, если их отец-одиночка также погибнет.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала расширение использования материнского капитала.
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