Правительство обсудит возможность выделения маткапитала отцам

В правительстве уточнили, что будут обсуждаться изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Документ предполагает распространения выплат на мужчин, самостоятельно воспитывающих двух и более детей. При этом выплаты могут перейти отцу только в том случае, если мать детей погибла. Кроме того, будет рассмотрена возможность передачи маткапитала к детям, если их отец-одиночка также погибнет.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала расширение использования материнского капитала.

