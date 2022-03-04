Госдума одобрила расширение доступа прокуратуры к персональным данным
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит прокуратуре получать доступ к персональным данным россиян как в рамках надзора, так и для сбора статистики и выполнения других функций, сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке говорится, что вносимые поправки закрепляют «право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами».
По словам главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, в документе учтены последние изменения в антикоррупционном законодательстве, например, прокуратура получит больше возможностей для контроля за расходами не только госслужащих, но и их супругов и детей.
Ранее Госдума приняла сразу в трёх чтениях проект закона о наказании за фейки о Вооруженных силах России, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.
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