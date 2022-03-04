Госдума РФ приняла закон о новых кредитных каникулах

Депутаты Госдумы РФ приняли пакет законов, направленных на защиту граждан в условиях санкций, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Потребкредиты в Сбербанке и ВТБ подорожали почти до 30% годовых

Принятый документ позволяет россиянам и субьектам малого и среднего бизнеса обратиться к банкам с просьбой о предоставлении кредитных каникул, даже если это право уже было использовано во время пандемии.

«Заемщик вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита», - поясняется в законе.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что все меры социальной поддержки россиян будут сохранены вне зависимости от ситуации в мире, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БанкиГосдумаИпотечные КаникулыКредиты
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