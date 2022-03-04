Госдума РФ приняла закон о новых кредитных каникулах
Депутаты Госдумы РФ приняли пакет законов, направленных на защиту граждан в условиях санкций, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Принятый документ позволяет россиянам и субьектам малого и среднего бизнеса обратиться к банкам с просьбой о предоставлении кредитных каникул, даже если это право уже было использовано во время пандемии.
«Заемщик вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита», - поясняется в законе.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что все меры социальной поддержки россиян будут сохранены вне зависимости от ситуации в мире, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- Госдума приняла закон о размещении средств ФНБ в акции и госбумаги
- Психолог назвала признаки панической атаки
- Минздрав: задержки с поставкой лекарств не связаны с санкциями
- Роскомнадзор подтвердил блокировку DW, BBC, «Медузы», «Радио Свобода»
- Госдума РФ приняла закон о новых кредитных каникулах
- Бочкарёв: На Южной рокаде построен подземный переход
- Белоруссия усилила противовоздушную оборону по периметру границы
- Власти Франции задержали три российских судна и одну яхту
- Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта на Украине
- Лукашенко назвал сроки вступления в силу обновленной Конституции Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru