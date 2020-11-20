Госдума одобрила перевод Волгоградской области на московское время

В заседании с помощью конференц-связи участвовали волгоградские депутаты.



Законопроект планируется принять в первом чтении 30 ноября. В таком случае регион перейдет на московское время уже в декабре 2020 года.

Ранее председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал в эфире НСН, как перевод стрелок может ударить по здоровью.

