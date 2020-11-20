Госдума одобрила перевод Волгоградской области на московское время

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья одобрил перевод Волгоградской области на столичное время, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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В заседании с помощью конференц-связи участвовали волгоградские депутаты.

Законопроект планируется принять в первом чтении 30 ноября. В таком случае регион перейдет на московское время уже в декабре 2020 года.

Ранее председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал в эфире НСН, как перевод стрелок может ударить по здоровью.

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