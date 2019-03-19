Игры со временем. Перевод стрелок может ударить по здоровью

Вернуть сезонный перевод предлагается законопроектом, внесенным в нижнюю палату депутатом-единороссом Андреем Барышевым.

Депутатам не хватает времени. Сезонного. Депутат Андрей Барышев считает необходимым переводить стрелки часов в последнее воскресенье марта на час вперед, а в последнее воскресенье октября — на час назад. Эффективно используемое светлое время суток увеличится в среднем почти на 200 часов за год. Это положительно отразится на здоровье россиян, повысит качество жизни, работоспособность и производительность труда, обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха и занятий спортом, - говорится в пояснительной записке к проекту, выдержки из которой приводит РИА Новости. Сейчас в большинстве регионов наблюдаются чрезмерно ранние рассветы (летом — в два-четыре часа утра), что «вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство», - утверждает депутат.

Сезонный перевод часов отменили в России в 2011 году. Тогда было введено постоянное летнее время, но это вызывало недовольство, так как зимой солнце вставало слишком поздно. В 2014 его сменили на постоянное зимнее время, - напоминает агентство.

Категорически против возвращения «зимнего» и «летнего времени» эксперты-сомнологи. Как заявил в эфире НСН председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон, игры со временем чреваты всплеском опасных заболеваний. По его словам, «хронобиологами, нашими и немецкими, доказано, что даже один час пробуждения до восхода солнца приводит к значимому увеличению количества онкологических заболеваний». Заодно собеседник НСН рассказал, как в свое время проходили парламентские слушания по этому вопросу, в которых ему и его коллегам довелось принять участие.

«Им делать нечего, они «ваньку валяют», имитируют бурную деятельность! Мы тогда у них были, были просто поражены. Приглашают на слушания, к ним приехали специалисты со всей страны - с Дальнего Востока, из Новосибирска. Они оплачивают за госсчет поездки, перелеты, гостиницы… Вызывают нас на эти слушания, сидим за круглым столом. Выступают депутаты – несут всякую чушь. Полчаса! Наконец какому-то эксперту дали выступить: «Все, все, ваше время истекло!» Чего нас приглашали тогда? Для галочки?», - отметил собеседник НСН.

Если обсуждение вновь внесенного законопроекта об очередном переводе часов предполагается проводить по той же схеме, что описал собеседник НСН, то, пожалуй, лучше не начинать. А то останемся вовсе без времени. Так хоть какое-то есть. По счастью, в тот же день со слов первого зампреда фракции единороссов Андрея Исаева стало известно, что идея не имеет перспектив, поскольку, «как правило, фракция не поддерживает законопроекты, которые внесены депутатами без предварительных консультаций».

Всеволод Нерознак