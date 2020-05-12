Госдума одобрила использование спирта-конфиската для выпуска антисептиков

В конце апреля НСН писала, что конфискованный нелегальный алкоголь использовать при производстве антисептиков предложил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Сенатор подчеркнул, что эту идею можно будет реализовать в том случае, если в регионах вновь будет наблюдаться повышенный спрос на антисептики. Рябухин отметил, что перед тем, как направлять конфискованную продукцию на производство дезинфицирующих составов, её следует денатурировать, Это сделает невозможным её употребление, а значит, исключит основной — отравление людей.

