Госдума одобрила использование спирта-конфиската для выпуска антисептиков
Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает использование конфискованного этилового спирта для производства антисептиков. Как пишет РИА Новости, второе и третье чтение назначены на 13 мая. Отмечается, что в рамках этого законопроекта правительство сможет устанавливать случаи, порядок переработки и использования конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции. А это позволит увеличить предложение дезинфицирующих средств и сократить расходы бюджета на хранение и уничтожение конфискованного спирта.
В конце апреля НСН писала, что конфискованный нелегальный алкоголь использовать при производстве антисептиков предложил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Сенатор подчеркнул, что эту идею можно будет реализовать в том случае, если в регионах вновь будет наблюдаться повышенный спрос на антисептики. Рябухин отметил, что перед тем, как направлять конфискованную продукцию на производство дезинфицирующих составов, её следует денатурировать, Это сделает невозможным её употребление, а значит, исключит основной — отравление людей.
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