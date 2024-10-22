Госдума установила МРОТ на уровне 22 440 рублей в 2025 году

Депутаты Госдумы приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет на 16,6%.

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Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в результате с нового года размер МРОТ составит 22 440 рубля. Отмечается, что индексация коснётся порядка 4,2 млн работающих граждан.

«К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей», - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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