Живущие за рубежом россияне смогут получать пенсии на свои российские счета

Граждане, проживающие за рубежом и имеющие право на пенсии и другие выплаты в соответствии с законодательством и международными соглашениями России, смогут получать их на российские банковские счета. Распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Путин поручил представить идеи по допиндексации зарплат и пенсий

Отмечается, что пенсии, выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию, уплата которых невозможна «в условиях введения ограничительных мер экономического характера», могут выплачиваться живущим за границей лицам «в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».

Решение правительства будет действовать до 31 декабря 2022 года. Граждане могут направить заявление в органы, осуществляющие выплаты, письменно или в форме электронного документа, указав реквизиты банковского счета в кредитной организации в РФ. Отмечается, что выплаты будут приостановлены, пока заявление не поступит в уполномоченные органы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:Правительство РоссииВыплатыПенсии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры