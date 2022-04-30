Живущие за рубежом россияне смогут получать пенсии на свои российские счета

Отмечается, что пенсии, выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию, уплата которых невозможна «в условиях введения ограничительных мер экономического характера», могут выплачиваться живущим за границей лицам «в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».

Решение правительства будет действовать до 31 декабря 2022 года. Граждане могут направить заявление в органы, осуществляющие выплаты, письменно или в форме электронного документа, указав реквизиты банковского счета в кредитной организации в РФ. Отмечается, что выплаты будут приостановлены, пока заявление не поступит в уполномоченные органы.

