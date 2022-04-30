Живущие за рубежом россияне смогут получать пенсии на свои российские счета
Граждане, проживающие за рубежом и имеющие право на пенсии и другие выплаты в соответствии с законодательством и международными соглашениями России, смогут получать их на российские банковские счета. Распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что пенсии, выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию, уплата которых невозможна «в условиях введения ограничительных мер экономического характера», могут выплачиваться живущим за границей лицам «в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
Решение правительства будет действовать до 31 декабря 2022 года. Граждане могут направить заявление в органы, осуществляющие выплаты, письменно или в форме электронного документа, указав реквизиты банковского счета в кредитной организации в РФ. Отмечается, что выплаты будут приостановлены, пока заявление не поступит в уполномоченные органы.
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