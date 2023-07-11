Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов деньги

Согласно документу, банки и платёжные системы будут обязаны проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические переводы средства между счетами физических лиц, даже при наличии согласия клиента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятие закона заставит финансовые организации со своей стороны защищать средства граждан от мошенников.

«А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги», — заключил он.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что мошенники, представляющиеся сотрудниками Банка России, усовершенствовали схему и начали отправлять жертвам сообщения с приглашением на личный приём в ведомство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

