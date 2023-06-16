ВТБ: в России появилась схема мошенничества с рефинансированием кредита

В России злоумышленники придумали новую схему мошенничества, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление зампреда ВТБ Анатолия Печатникова.

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Он связана с рефинансированием кредитов. Мошенники предлагают заемщикам взять более выгодный кредит для погашения старых. Если человек соглашается и оформляет рефинансирование, мошенники требуют перевести деньги на якобы безопасный или единый счет.

Затем средства злоумышленники выводят.

Также мошенники стали чаще отправлять россиянам поддельные документы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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