Госдума объявила аукцион на поставку смартфонов по 13 тысяч рублей

Аппарат Госдумы объявил аукцион на поставку 450 смартфонов стоимостью до 13 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Согласно документации аукциона, Госдума закупит 450 смартфонов с 4G (LTE), с двумя симкартами. В числе других характеристик – объем встроенной памяти 64 Гб, размер диагонали экрана больше 6 дюймов, наличие Wi-Fi, Bluetooth, GPS, восьмиядерный процессор, а также наличие сканера отпечатков пальцев. Заказчику нравятся разные цвета корпуса: черный, синий, серый, белый или серебристый. Максимально заказчик готов заплатить за смартфоны 5,87 миллиона рублей, то есть один телефон будет стоить около 13 тысяч рублей. Проведение аукциона назначено на 17 августа.

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