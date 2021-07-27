Россиянам рассказали, как продлить жизнь телефону до 30 лет
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал радио Sputnik, что смартфон может проработать намного дольше, если использовать его характеристики для решения конкретных задач.
По словам Муртазина, если смартфон станет основой для охранной системы или будет использоваться в качестве радионяни, то он сможет проработать неограниченно долго. «По сути, от розетки они могут работать и двадцать, и тридцать лет», — добавил эксперт.
Кроме того, Муртазин подчеркнул, что устройства нового поколения работают гораздо дольше, чем предыдущие модели. Эксперт добавил, что для поддержания «жизни» смартфона важно, чтобы производитель выпускал комплектующие и запасные части.
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