Россиянам рассказали, как продлить жизнь телефону до 30 лет

По словам Муртазина, если смартфон станет основой для охранной системы или будет использоваться в качестве радионяни, то он сможет проработать неограниченно долго. «По сути, от розетки они могут работать и двадцать, и тридцать лет», — добавил эксперт.

Кроме того, Муртазин подчеркнул, что устройства нового поколения работают гораздо дольше, чем предыдущие модели. Эксперт добавил, что для поддержания «жизни» смартфона важно, чтобы производитель выпускал комплектующие и запасные части.

