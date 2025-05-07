Госдума обратилась к Мишустину из-за дорогой картошки

Уточняется, что комитет уже обращался в Федеральную антимонопольную службу. Запрос был отклонен, так как госрегулирование цен возможно только в исключительных случаях. Депутаты посчитали, что такое время настало.

Отмечается, что парламентарии указали, что самый популярный продукт питания превратился в предмет роскоши. По их мнению, такая ситуация является чрезвычайной и требует вмешательства главы правительства.

Средняя цена на картофель весной обновила исторический максимум. По данным Росстата, она составила 85,4 рублей за килограмм в рознице. В отрасли объясняют подорожание сокращением урожая и площади посевов более чем на 10% за год.

Ранее сообщалось, что оптовая стоимость картофеля с начала года увеличилась более чем на 85%, по сравнению с весной 2024 года рост составил 4,4 раза, а в рознице овощ за год стал дороже в 2,8 раза, напоминает НСН.

