Госдума обратилась к Мишустину из-за дорогой картошки
Депутаты потребовали от премьер-министра России Михаила Мишустина разобраться с высокими ценами на картофель. Об этом сообщает RTVI с ссылкой на обращение комитета Госдумы по защите семьи.
Уточняется, что комитет уже обращался в Федеральную антимонопольную службу. Запрос был отклонен, так как госрегулирование цен возможно только в исключительных случаях. Депутаты посчитали, что такое время настало.
Отмечается, что парламентарии указали, что самый популярный продукт питания превратился в предмет роскоши. По их мнению, такая ситуация является чрезвычайной и требует вмешательства главы правительства.
Средняя цена на картофель весной обновила исторический максимум. По данным Росстата, она составила 85,4 рублей за килограмм в рознице. В отрасли объясняют подорожание сокращением урожая и площади посевов более чем на 10% за год.
Ранее сообщалось, что оптовая стоимость картофеля с начала года увеличилась более чем на 85%, по сравнению с весной 2024 года рост составил 4,4 раза, а в рознице овощ за год стал дороже в 2,8 раза, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru