Грачевский о Конституции, ситуации в Китае и пенсии для многодетных отцов

Борис Грачевский : «Честно вам могу сказать, что для меня Конституция – это действительно основной закон и важнейшая часть нашей жизни. Чем меньше его трогают, тем лучше, тем более, если его собрались каким-то образом менять. В этом вопросе я бы все-таки не торопился. И очень внимательно с лучшими юристами пересмотрел бы все предложения. Я ничего не имею против, я просто считаю это слишком серьезным разговором, чтобы в первом чтении сразу все подписать», – комментирует специально для НСН режиссер, сценарист и художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский.

