Грачевский о Конституции, ситуации в Китае и пенсии для многодетных отцов
Борис Грачевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума одобрила проект поправок в Конституцию
Сегодня, 23 января, Госдума в первом чтении единогласно одобрила проект поправок в Конституцию. «За» проголосовали 432 депутата, проголосовавших «против» и воздержавшихся нет.
Борис Грачевский : «Честно вам могу сказать, что для меня Конституция – это действительно основной закон и важнейшая часть нашей жизни. Чем меньше его трогают, тем лучше, тем более, если его собрались каким-то образом менять. В этом вопросе я бы все-таки не торопился. И очень внимательно с лучшими юристами пересмотрел бы все предложения. Я ничего не имею против, я просто считаю это слишком серьезным разговором, чтобы в первом чтении сразу все подписать», – комментирует специально для НСН режиссер, сценарист и художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский.
Багаж пассажиров из Китая досматривают вручную
В связи со вспышкой коронавируса сотрудники таможенной службы начали вручную проверять багаж пассажиров, прибывающих в Россию из Китая. Инспекторы следят, чтобы в страну не попали зараженные вещи.
Борис Грачевский : «Ситуация очень сложная, но, мне кажется, что тот испуг и громадные мероприятия, которые сделаны для того, чтобы каким-то образом остановить это заболевание, они правильные. Мы уже проходили птичий вирус, свиной грипп, и дай бог, чтобы этого было как можно меньше. Во всяком случае, чтобы не затрагивало наших страну и людей», – отмечает он в эфире НСН.
В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам
С такой инициативой выступил Госсовет Удмуртии. Законопроект, согласно которому отцы, воспитывающие трёх и более детей, смогут выходить на пенсию досрочно, уже внесён в Государственную Думу РФ.
Борис Грачевский : «Ну, наконец-то, мы приравнены. А то женщины все кричат, что мы равны. Я думаю, что это очень правильный момент, может, еще как-то поддержат увеличение нашей численности. Считаю, что в этом что-то есть. Будем гордиться многодетными отцами, у меня у самого скоро четвертый ребенок будет», – говорит режиссер в интервью НСН.
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на четверть
В 2020 году цены на табачные изделия и электронные сигареты в России могут вырасти почти на 25%. Такой прогноз дала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина. В качестве основной причины называется массовая маркировка табачной продукции.
Борис Грачевский : «Я тот самый человек, который прокурил 36 лет, и бросил 20 лет назад. И, честно говоря, я предлагаю как можно быстрее всем бросать курить. Я через это прошел, и это очень помогает мне жить, смотреть на мир без дыма. И хоть я иногда и балуюсь какими-то сигарами, но крайне редко. Это больше, так сказать, для красоты внешней, но не внутренней», – рассказывает он НСН.
Ученые назвали самый полезный для здоровья вид спорта
Британские ученые признали плавание самым полезным видом спорта, регулярные занятия которым способствуют увеличению продолжительности жизни.
Борис Грачевский : «Черчилль говорил, что своим долголетием он обязан спорту, потому что никогда им не занимался», – подытоживает в беседе с НСН Борис Грачевский.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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