Госдума намерена регламентировать открытие иностранными IT-компаниями представительств в РФ

Комитет Госдумы по информационной политике разрабатывает проект закона, который призван регулировать открытие иностранными IT-компаниями представительств в России. Об этом говорится в официальном Telegram-канале комитета.

В сообщении отмечается, что прежде всего нововведения затронут интернет-компаний, включенные в реестр операторов распространения информации.

Не верьте иностранцам! Касперская возмутилась западному рейтингу российского IT

Также предполагается ужесточить ответственность за нарушения законодательства в области персональных данных.

Для обсуждения предложения комитет намерен провести расширенное заседание с представителями отрасли.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектыИнтернетГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры