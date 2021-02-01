Госдума намерена регламентировать открытие иностранными IT-компаниями представительств в РФ
Комитет Госдумы по информационной политике разрабатывает проект закона, который призван регулировать открытие иностранными IT-компаниями представительств в России. Об этом говорится в официальном Telegram-канале комитета.
В сообщении отмечается, что прежде всего нововведения затронут интернет-компаний, включенные в реестр операторов распространения информации.
Также предполагается ужесточить ответственность за нарушения законодательства в области персональных данных.
Для обсуждения предложения комитет намерен провести расширенное заседание с представителями отрасли.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета.
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