Госдума намерена регламентировать открытие иностранными IT-компаниями представительств в РФ

Комитет Госдумы по информационной политике разрабатывает проект закона, который призван регулировать открытие иностранными IT-компаниями представительств в России. Об этом говорится в официальном Telegram-канале комитета.

В сообщении отмечается, что прежде всего нововведения затронут интернет-компаний, включенные в реестр операторов распространения информации.