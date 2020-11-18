Не верьте иностранцам! Касперская возмутилась западному рейтингу российского IT

По ее словам, в России весьма развита IT-индустрия, однако весьма немногие компании работают на международном рынке.

«Возможно, то, что Boston Consulting видит только те компании, которые серьезно проявили себя на международном рынке. Но тут тоже надо сделать оговорку. В свое время я возглавляла «Лабораторию Касперского», и мы пытались попасть в рейтинг компании Gartner, которая делает обзор рынков. Так вот, в ее обзор в сегменте «информационной безопасности» мы попали только после того, оборот компании превысил 100 миллионов долларов на международном рынке. Мы уже были большой компанией», - отметила Касперская.

В этой связи она предполагает, что не все российские компании, которые могли бы попасть в эти рейтинги, в них действительно попадают. По ее словам, это связано или с качеством анализа, или с ангажированностью.

«Потому я бы на эти рейтинги внимания не обращала», - заявила Касперская, добавив, что российский IT-рынок намеренно недооценен. На нем есть программные продукты по всем востребованным направлениям разработки на уровне мировых или выше мировых.

Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН объяснил, почему претензии основателя мессенджера Telegram Павла Дурова к Apple и Google по поводу монополизма их магазинов приложений не имеют смысла.

