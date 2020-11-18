Не верьте иностранцам! Касперская возмутилась западному рейтингу российского IT
Глава ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» рассказала в эфире НСН, что оценки российского рынка софта иностранными аналитиками предвзяты и ангажированы.
Boston Consulting Group подсчитала, что на Россию приходится лишь около 3% от общего числа технологических компаний, основанных за последние годы в развивающихся странах. При этом этих компаний не только мало, но и новые компании на этом рынке появляются реже, а их рыночная капитализация - меньше.
Глава ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская в эфире НСН рассказала, что не стоит доверять оценкам иностранных аналитиков.
«Я не очень склонна верить иностранным рейтингам, тем более Boston Consulting Group. Есть подозрение, что здесь имеется некая ангажированность и желание представить Россию в максимально невыгодном свете», - сказала она.
По ее словам, в России весьма развита IT-индустрия, однако весьма немногие компании работают на международном рынке.
«Возможно, то, что Boston Consulting видит только те компании, которые серьезно проявили себя на международном рынке. Но тут тоже надо сделать оговорку. В свое время я возглавляла «Лабораторию Касперского», и мы пытались попасть в рейтинг компании Gartner, которая делает обзор рынков. Так вот, в ее обзор в сегменте «информационной безопасности» мы попали только после того, оборот компании превысил 100 миллионов долларов на международном рынке. Мы уже были большой компанией», - отметила Касперская.
В этой связи она предполагает, что не все российские компании, которые могли бы попасть в эти рейтинги, в них действительно попадают. По ее словам, это связано или с качеством анализа, или с ангажированностью.
«Потому я бы на эти рейтинги внимания не обращала», - заявила Касперская, добавив, что российский IT-рынок намеренно недооценен. На нем есть программные продукты по всем востребованным направлениям разработки на уровне мировых или выше мировых.
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