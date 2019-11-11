Российский авторынок не выдержал повышения НДС
Автомобильный эксперт в эфире НСН объяснил, почему цены на автомобили растут по всему миру, но в России быстрее.
Цены на автомобили в России продолжают расти, даже несмотря на падение спроса, пишет «Коммерсант». Часто, прирост по сравнению с прошлым годом составил 10%. Большинство брендов повысили цены, как отмечает издание, в начале года в пределах 5%, суммарно с начала года рост стоимости большинства марок составил 9-10%.
В эфире НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто объяснил эту ситуацию тем, что повышение НДС в автопроме оказался наиболее болезненным.
«Цены растут на всё – это объективный процесс. Что касается автомобилей, то здесь, как и с другими товарами, сыграло роль повышение НДС в начале года на 2%. В автопроме эти проценты увеличиваются в несколько раз, потому что они берутся поэтапно. За установку двигателя, ходовой и т.д. Поставщиков много и каждый платит свой НДС. Для некоторых моделей в сумме НДС может достигнуть и 8%», - уточнил автоэксперт.
Собеседник напомнил, что на цену автомобиля влияет и такие факторы как инфляция, повышение экологических требований.
«Цены на автомобили растут во всём мире, но в России, конечно, быстрее – из-за повышения НДС. А вот если сейчас поднимут размер утилизационного сбора, то цены поползут ещё выше. Это объяснимо – в убыток себе никто не торгует», - отметил собеседник НСН.
Ранее НСН проанализировала рост цен на отечественные автомобили. Как удалось установить, у крупных автопроизводителей в России истекают сроки соглашений с правительством о субсидиях на импорт автокомплектующих для промышленной сборки автомобилей внутри страны. Это вынуждает компании перекладывать издержки на покупателей автомобилей, что чревато повышением цен на них. Так, с 1 августа выросли цены на автомобили Lada. По мере сворачивания господдержки повысить цены готовятся и другие автопроизводители.
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