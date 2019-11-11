Российский авторынок не выдержал повышения НДС

Цены на автомобили в России продолжают расти, даже несмотря на падение спроса, пишет «Коммерсант». Часто, прирост по сравнению с прошлым годом составил 10%. Большинство брендов повысили цены, как отмечает издание, в начале года в пределах 5%, суммарно с начала года рост стоимости большинства марок составил 9-10%.

В эфире НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто объяснил эту ситуацию тем, что повышение НДС в автопроме оказался наиболее болезненным.

«Цены растут на всё – это объективный процесс. Что касается автомобилей, то здесь, как и с другими товарами, сыграло роль повышение НДС в начале года на 2%. В автопроме эти проценты увеличиваются в несколько раз, потому что они берутся поэтапно. За установку двигателя, ходовой и т.д. Поставщиков много и каждый платит свой НДС. Для некоторых моделей в сумме НДС может достигнуть и 8%», - уточнил автоэксперт.