Полицейский сбил насмерть студента и спрятал тело под Ростовом
Суд в Ростовской области арестовал сотрудника МВД, который за рулём автомобиля сбил насмерть 22-летнего жителя регионального центра. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета. Как сообщает «Свободная пресса», события разыгрались 2 ноября, когда студент Руслан Попов отдыхал вместе с товарищами в поселке Овощной Азовского района.
Вечером того дня молодой человек решил один вернуться в Ростов-на Дону, однако дома так и не появился. В ходе поисков на дороге «Ростов-Азов» нашли его кроссовки, пятна крови, осколки стекла, а также кусок бампера машины и следы волочения.
В итоге было установлено, что Руслана насмерть сбил темно-синий Mercedes, которым управлял участковый уполномоченный майора полиции Роман Лобанов.
Машину обнаружили в посёлке Мичуринец-3. На допросе полицейский рассказал, что после ДТП повёз пострадавшего в больницу, однако по дороге тот умер.
Тогда майор спрятал тело в лесополосе рядом с трассой. Лобанов уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Между тем, родные погибшего рассказали РИА Новости, что в аварию полицейский попал вместе с коллегой. Кроме того, по делу проходит некий свидетель.
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