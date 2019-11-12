Полицейский сбил насмерть студента и спрятал тело под Ростовом

Суд в Ростовской области арестовал сотрудника МВД, который за рулём автомобиля сбил насмерть 22-летнего жителя регионального центра. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета. Как сообщает «Свободная пресса», события разыгрались 2 ноября, когда студент Руслан Попов отдыхал вместе с товарищами в поселке Овощной Азовского района.

Вечером того дня молодой человек решил один вернуться в Ростов-на Дону, однако дома так и не появился. В ходе поисков на дороге «Ростов-Азов» нашли его кроссовки, пятна крови, осколки стекла, а также кусок бампера машины и следы волочения.