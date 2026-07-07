Песков: Милитаризация Европы потребует от РФ мер для гарантий безопасности

В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche он указал, что это «совершенно новый процесс на европейской земле», за которым очень внимательно следят в Москве.

«Потому что для нас это чрезвычайно важно и потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что специальная операция переросла в настоящую войну, так как Украине помогают страны Запада, в том числе США, сообщает 360.ru.

