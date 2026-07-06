Три теплохода столкнулись в Нижегородской области

Как уточнили в ведомстве, теплоход «Мидволга-2» при постановке на рейд вблизи Городца допустил столкновение с теплоходами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». Суда получили вмятины на корпусах.

Пострадавших в ходе инцидента нет, разлива нефтепродуктов также не допущено, пишет RT. Прокуратура организовала проверку после столкновения.

Ранее на Москве-реке перевернулся катер, на борту которого находились 12 человек, напоминает «Радиоточка НСН».



