Три теплохода столкнулись в Нижегородской области
Три судна столкнулись на Волге в Нижегородской области вблизи Городца, , сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Как уточнили в ведомстве, теплоход «Мидволга-2» при постановке на рейд вблизи Городца допустил столкновение с теплоходами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». Суда получили вмятины на корпусах.
Пострадавших в ходе инцидента нет, разлива нефтепродуктов также не допущено, пишет RT. Прокуратура организовала проверку после столкновения.
Ранее на Москве-реке перевернулся катер, на борту которого находились 12 человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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