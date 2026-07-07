«Ничего нового этот саммит не принесет. Какие-то разногласия и так понятны. Европейцы попытаются их сгладить. Трамп уже едет с плохим настроением. Он будет заставлять ЕС платить больше денег в НАТО, европейские страны будут пытаться, следовательно, на всем на этом деле экономить. Евробюрократы будут стараться пролоббировать поддержку Украины. Думаю, сблизить Европу и США этому саммиту не получится. Единственное, что если у США, например, будут те или иные системы вооружения, за которые европейцы будут готовы заплатить для Украины, то Соединенные Штаты будут не против заработать. Прежняя модель, когда Украине все доставалось по щелчку пальцев, уже не будет работать. Потому что, например, с теми же ракетными перехватчиками там дефицит, даже у Израиля», - рассказал он.

Ранее в Кремле заявили, что саммит в Анкаре является событием, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и у Москвы, так что Россия будет следить поступающей от туда информацией. Об этом сообщил Дмитрий Песков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

