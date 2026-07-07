Он указал, что теория опасности со стороны России - это «промывание мозгов европейских налогоплательщиков» с целью оправдания роста военных расходов.

«И они платят миллиарды и миллиарды евро на нужды обороны и на снабжение киевского режима», - сказал представитель Кремля в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз превращается в экономическо-военный блок и Москва очень внимательно следит за эти процессом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

