Песков заявил, что Европе удобно создавать опасный образ России
Европе удобно создавать опасный образ России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что теория опасности со стороны России - это «промывание мозгов европейских налогоплательщиков» с целью оправдания роста военных расходов.
«И они платят миллиарды и миллиарды евро на нужды обороны и на снабжение киевского режима», - сказал представитель Кремля в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.
Ранее Песков заявил, что Евросоюз превращается в экономическо-военный блок и Москва очень внимательно следит за эти процессом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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