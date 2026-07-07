Песков заявил, что Европе удобно создавать опасный образ России

Европе удобно создавать опасный образ России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он указал, что теория опасности со стороны России - это «промывание мозгов европейских налогоплательщиков» с целью оправдания роста военных расходов.

«И они платят миллиарды и миллиарды евро на нужды обороны и на снабжение киевского режима», - сказал представитель Кремля в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз превращается в экономическо-военный блок и Москва очень внимательно следит за эти процессом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЕвропаДмитрий Песков

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