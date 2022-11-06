Госдума: исправление ошибок по частичной мобилизации удалось поставить на поток

Исправление ошибок по частичной мобилизации в России удалось поставить на поток, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Юрия Станкевича.

Совфед одобрил закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации

По его словам, призывники и члены их семей могут обращаться, в том числе и к парламентариям, вся помощь будет оказана. Отмечается, что как правило россияне обращаются по «типовым для частичной мобилизации» вопросам: в частности, это призыв многодетных отцов, проблемы с различными выплатами, проведение углубленной медкомиссии.

Станкевич отметил, что удалось выработать «стандартный алгоритм» по возвращению домой тех, кого призвали ошибочно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам частичной мобилизации в России вместе с добровольцами призвали 318 тыс. человек. В настоящее время большая часть из них занимается подготовкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияГосдумаМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры