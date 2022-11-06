Госдума: исправление ошибок по частичной мобилизации удалось поставить на поток
Исправление ошибок по частичной мобилизации в России удалось поставить на поток, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Юрия Станкевича.
По его словам, призывники и члены их семей могут обращаться, в том числе и к парламентариям, вся помощь будет оказана. Отмечается, что как правило россияне обращаются по «типовым для частичной мобилизации» вопросам: в частности, это призыв многодетных отцов, проблемы с различными выплатами, проведение углубленной медкомиссии.
Станкевич отметил, что удалось выработать «стандартный алгоритм» по возвращению домой тех, кого призвали ошибочно.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам частичной мобилизации в России вместе с добровольцами призвали 318 тыс. человек. В настоящее время большая часть из них занимается подготовкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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