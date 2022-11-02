Совфед одобрил закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации
Закон о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации одобрил Совет Федерации, сообщает РИА Новости.
Согласно этому нормативному акту, граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в Вооруженных силах России, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, продолжат находиться на альтернативной службе в случае объявлении мобилизации.
Ранее в Совфеде разработали законопроект об участии заключенных в боевых действиях, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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