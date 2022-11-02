Совфед одобрил закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации

Согласно этому нормативному акту, граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в Вооруженных силах России, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, продолжат находиться на альтернативной службе в случае объявлении мобилизации.

Ранее в Совфеде разработали законопроект об участии заключенных в боевых действиях, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

