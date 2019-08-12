В Госдуме раскритиковали отчисление студентов с помощью искусственного интеллекта

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН выступил резко против этой инициативы, заявив, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить учителей и педагогов, а подобный подход губителен для системы образования.

«Мое глубокое убеждение заключается в следующем: образование и воспитание, - это процесс, где лично взаимодействуют с личностью. Искусственный интеллект, естественно, в образовании, как и в других сферах, может использоваться, но играть вспомогательную роль. Что касается оценки “обученности”, искусственный интеллект может давать оценку исполнения формализованных задач. Но это, как с Единым госэкзаменом. Напоминаю рассказ Виктора Антоновича Садовничего (советский и российский математик, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова, - прим. НСН), который говорил, что он пришел поступать в МГУ, а одного раздела математики он совсем не знал. С точки зрения искусственного интеллекта, он, конечно бы, туда не поступил. Но преподаватели так оценили блестящие ответы и способности по другим разделам, что поставили пять и зачислили человека, который стал президентом Союза ректоров России. Кстати, я напомню, что и Эйнштейн, и Менделеев оказались далеко не первыми учениками по итогам школьного образования», - объяснил он.

По словам Смолина, искусственный интеллект все же может быть полезен для образования, однако прибегать к его помощи можно только в критической и спорной ситуации.

«Я уверен, что оценивать намерения и прочие личностные качества искусственный интеллект вообще вряд ли способен. Знаете, как пели когда-то, “а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит”. Поэтому я поклонник развития в России электронного обучения, но с моей точки зрения искусственный интеллект живого педагога в процессе образования в полном смысле этого слова заменить не может. Более того, мне представляется, что идея исключения из образования, так называемого, человеческого фактора противоречит самой природе образования. А это процесс влияния личности на личность. Кстати, и личности ученика, в данном случае студента, на личность своего учителя. Я думаю, что если возникает конфликт между преподавателем и студентом, студент хочет обратиться к искусственному интеллекту, такое право ему нужно дать, но не более», - заключил собеседник НСН.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН президент ассоциации негосударственных вузов, ректор Российского нового университета Владимир Зернов опроверг прогнозируемое подорожание цен на платное высшее образование на 15-20% к новому учебному году.

