Хинштейн: Курские участники СВО будут получать выплаты за каждое ранение

В Курской области увеличили количество выплат участникам специальной военной операции (СВО) за ранения. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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По его словам, если раньше полагалась одна выплата независимо от количества ранений, то теперь региональные средства будут выплачиваться за каждое.

«Также военнослужащим больше не нужно предоставлять справку об участии в СВО — это упрощает процесс получения помощи», - написал он.

Врио губернатора добавил, что первые выплаты за повторные ранения уже произведены.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос дополнительных компенсаций жителям Курской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыСпецоперацияКурская ОбластьАлександр Хинштейн

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