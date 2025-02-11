Хинштейн: Курские участники СВО будут получать выплаты за каждое ранение

По его словам, если раньше полагалась одна выплата независимо от количества ранений, то теперь региональные средства будут выплачиваться за каждое.

«Также военнослужащим больше не нужно предоставлять справку об участии в СВО — это упрощает процесс получения помощи», - написал он.

Врио губернатора добавил, что первые выплаты за повторные ранения уже произведены.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос дополнительных компенсаций жителям Курской области, сообщает RT.

