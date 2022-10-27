Госдума единогласно приняла в первом чтении поправки о запрете ЛГБТ-пропаганды

«Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании единогласно приняли в первом чтении поправки в законодательство в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Их авторами выступили почти 400 депутатов во главе с Председателем ГД Вячеславом Володиным и руководителями всех фракций. <...> Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Законопроекты предусматривают внесение изменений в законы об информации, о СМИ, о защите детей от причиняющей вред здоровью и развитию информации, о рекламе, о государственной поддержке кинематографии, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Поправки предполагают введение запрета на выдачу прокатных удостоверений на фильмы с пропагандой ЛГБТ, на рекламу и публикации в СМИ с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных предпочтений. Кроме того, планируется установить требование вводить коды или совершать другие действия для подтверждения возраста, чтобы получить доступ к информации, запрещенной для детей.

Также предполагается введение административных статей об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Так, за пропаганду педофилии гражданам может грозить штраф до 800 тысяч рублей, организациям — до 10 млн рублей, пишет RT. За распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных отношений и предпочтений предусмотрены штрафы до 200 тыс рублей (для граждан) или до 4 млн рублей (для организаций). В обоих случаях нарушителям-иностранцам будет грозить депортация. Кроме того, планируется ввести статью о запрете на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (не только среди несовершеннолетних). Штрафы для нарушителей повысят со 100 тысяч до 400 тысяч рублей для физлиц и с 1 млн до 5 млн рублей для организаций.

