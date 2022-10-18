Володин назвал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ защитой от вымирания
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений защитит россиян от вымирания и деградации.
«Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания. От тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что 20 октября Госдума рассмотрит законопроект. В своих соцсетях Володин провел опрос и выяснилось, что большинство поддерживает депутатскую инициативу.
«В проведённом опросе приняли участие более 1 млн 680 тыс человек. Абсолютное большинство высказалось за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений», - отметил Володин.
Законопроект предполагает запрет пропаганды ЛГБТ в Интернете, книгах, кино, рекламе. Штрафы за нарушение закона составят до 800 тыс рублей для физических лиц и до 10 млн рублей — для юридических.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что партия «Справедливая Россия» готовит проект об уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду.
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