Володин назвал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ защитой от вымирания

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений защитит россиян от вымирания и деградации.

«Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания. От тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что 20 октября Госдума рассмотрит законопроект. В своих соцсетях Володин провел опрос и выяснилось, что большинство поддерживает депутатскую инициативу.

«В проведённом опросе приняли участие более 1 млн 680 тыс человек. Абсолютное большинство высказалось за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений», - отметил Володин.

Законопроект предполагает запрет пропаганды ЛГБТ в Интернете, книгах, кино, рекламе. Штрафы за нарушение закона составят до 800 тыс рублей для физических лиц и до 10 млн рублей — для юридических.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что партия «Справедливая Россия» готовит проект об уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду.



